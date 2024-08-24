К счастью, граната выкатилась из машины и только ранила жертву ограбления, а вора посадили на 11 лет.

Полиция возле автомобиля, в который преступник бросил гранату. Фото: Нацполиция

В Одесской области закончился суд над жителем Белгород-Днестровского района, который с помощью гранаты попытался ограбить скупщиков металлолома. Из-за взрыва гранаты пострадал подросток, а суд назначил вору 11 лет тюрьмы с конфискацией.

Об этом сообщается на сайте одесской Нацполиции.

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В чем суть дела

Как выяснило следствие, преступник увидел автомобиль, с помощью которого частные предприниматели 23 и 17 лет занимались покупкой металлолома. Поняв, что у них есть при себе деньги, злоумышленник предложил купить у него лом. Для этого нужно было заехать за ключами от дома матери. Но вместо ключей злоумышленник взял ручную осколочную гранату М-67.

По дороге он попросил остановить авто и, выйдя из него, потребовал у водителя четыре тысячи гривен, угрожая гранатой. Не получив желаемого, злоумышленник бросил гранату в автомобиль с людьми, но, к счастью, она выкатилась из машины и взорвалась рядом.

В результате взрыва юноша был госпитализирован в больницу с непроникающим осколочным ранением, а сам преступник скрылся. Однако полицейские быстро его задержали, а дома нашли каннабис.

Что решил суд

Суд выдвинул обвиняемому целый ряд статей. В том числе хранение боеприпасов, покушение на убийство двух человек, разбой в условиях военного положения и хранение наркотиков без цели сбыта.

По решению суда вор проведет следующие 11 лет в тюрьме, а его имущество будет конфисковано.