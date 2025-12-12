На Одещині затримали спробу вивезення античних монет

Прикордонник записує дані у блокнот. Фото ілюстративне: ДПСУ

На Одещині прикордонники зупинили спробу вивезення за кордон стародавніх монет. Знахідку виявили під час перевірки речей громадянки України, яка прямувала до Болгарії.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Монети, які намагалися вивезти з Одещини. Фото: скриншот з Facebook

Античні монети знайшли на кордоні

За їхньою інформацією, інцидент стався в одному з пунктів пропуску Ізмаїльського району. Під час огляду особистих речей прикордонники виявили колекцію старовинних монет IV–II століть, прихованих серед багажу.

Предмети пов’язують із давньогрецьким Пантікапеєм, Македонією та островом Родос. Ймовірно, вироби виготовлені з бронзи та перебували в обігу ще в античні часи.

Прикордонники кажуть, що жінка, яка везла їх, не мала жодних дозвільних документів. Саме це і стало підставою для вилучення знахідки.

Яке покарання за вивезення монет

Наразі монети передали на зберігання до рішення суду. Остаточно визначити, чи мають вони культурну або історичну цінність, має експертиза. За фактом виявлення знахідки склали протокол. Подальшу долю колекції та відповідальність перевізниці визначатимуть після завершення всіх перевірок.

