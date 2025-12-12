В Одесской области задержали попытку вывоза античных монет

Пограничник записывает данные в блокнот. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза за границу древних монет. Находку обнаружили во время проверки вещей гражданки Украины, которая направлялась в Болгарию.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Монеты, которые пытались вывезти из Одесской области. Фото: скриншот из Facebook

Античные монеты нашли на границе

По их информации, инцидент произошел в одном из пунктов пропуска Измаильского района. Во время досмотра личных вещей пограничники обнаружили коллекцию старинных монет IV-II веков, скрытых среди багажа.

Предметы связывают с древнегреческим Пантикапеем, Македонией и островом Родос. Вероятно, изделия изготовлены из бронзы и находились в обращении еще в античные времена.

Пограничники говорят, что женщина, которая везла их, не имела никаких разрешительных документов. Именно это и стало основанием для изъятия находки.

Какое наказание за вывоз монет

Сейчас монеты передали на хранение до решения суда. Окончательно определить, имеют ли они культурную или историческую ценность, должна экспертиза. По факту обнаружения находки составили протокол. Дальнейшую судьбу коллекции и ответственность перевозчика будут определять после завершения всех проверок.

