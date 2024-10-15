На Одещині стали частіше труїтися грибами

Жінка тримає гриби. Фото: freepik

У жовтні в Одеській області розпочався грибний сезон. Разом з ним різко зросла кількість отруєнь. На щастя, всі постраждалі живі.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Кількість постраждалих

За даними центру, у жовтні дикорослими грибами отруїлися п'ятеро мешканців Одещини. Двоє з них — діти. Показово, що це перші випадки отруєння з початку року. Всі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Як правильно збирати гриби

не беріть гриб, якщо не впевнені, що він їстівний;

не збирайте старих, перезрілих чи дуже молодих грибів;

не збирайте гриби, що ростуть при дорозі, біля промислових об’єктів, сміттєзвалищ, у забруднених місцях;

не збирайте грибів під час посушливої погоди;

не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках або з рук, не вживайте такі гриби в гостях;

не куштуйте сирі гриби.

Як правильно готувати дикорослі гриби

Перед приготуванням грибів перевірте, чи не потрапив до кошика підозрілий гриб. Якщо потрапив — викиньте всі гриби з цього кошика, а сам кошик ретельно вимийте. Готувати гриби слід не пізніше доби з моменту збору. Перед приготуванням їх треба промити й обробити термічно.

Не варто вживати грибів дітям, вагітним, літнім людям, а також тим, хто має захворювання системи травлення.

Як розпізнати отруєння

Симптоми отруєння грибами може проявлятися як через 30 хвилин або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів. Найпоширеніші ознаки це блювання та діарея. Крім того, хворий може відчувати:

різкий біль у животі;

головний біль;

підвищення температури тіла;

галюцинації;

холодні руки та ноги;

судоми;

задуху;

марення;

зниження частоти пульсу, запаморочення.

Що робити при отруєнні

За наявності симптомів отруєння негайно телефонуйте 103 або 112. Потерпілому варто:

випити 1 — 2 літри теплої кип'яченої води й викликати блювання. Повторювати процедуру, доки замість блювоти не піде чиста вода;

вжити сорбенти (активоване вугілля);

дотримуватися постільного режиму.

Категорично заборонено вживати алкоголь і будь-яку їжу, особливо, молочні та кисломолочні продукти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які види грибів слід уникати.

Також в Україні вже двадцять років триває досудове розслідування отруєння Віктора Ющенка.