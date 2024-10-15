На Одещині стали частіше труїтися грибами

На Одещині зросла кількість отруєння грибами — як вберегтися
У жовтні в Одеській області розпочався грибний сезон. Разом з ним різко зросла кількість отруєнь. На щастя, всі постраждалі живі.
Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Кількість постраждалих
За даними центру, у жовтні дикорослими грибами отруїлися п'ятеро мешканців Одещини. Двоє з них — діти. Показово, що це перші випадки отруєння з початку року. Всі постраждалі отримують необхідну допомогу.
Як правильно збирати гриби
- не беріть гриб, якщо не впевнені, що він їстівний;
- не збирайте старих, перезрілих чи дуже молодих грибів;
- не збирайте гриби, що ростуть при дорозі, біля промислових об’єктів, сміттєзвалищ, у забруднених місцях;
- не збирайте грибів під час посушливої погоди;
- не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках або з рук, не вживайте такі гриби в гостях;
- не куштуйте сирі гриби.
Як правильно готувати дикорослі гриби
Перед приготуванням грибів перевірте, чи не потрапив до кошика підозрілий гриб. Якщо потрапив — викиньте всі гриби з цього кошика, а сам кошик ретельно вимийте. Готувати гриби слід не пізніше доби з моменту збору. Перед приготуванням їх треба промити й обробити термічно.
Не варто вживати грибів дітям, вагітним, літнім людям, а також тим, хто має захворювання системи травлення.
Як розпізнати отруєння
Симптоми отруєння грибами може проявлятися як через 30 хвилин або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів. Найпоширеніші ознаки це блювання та діарея. Крім того, хворий може відчувати:
- різкий біль у животі;
- головний біль;
- підвищення температури тіла;
- галюцинації;
- холодні руки та ноги;
- судоми;
- задуху;
- марення;
- зниження частоти пульсу, запаморочення.
Що робити при отруєнні
За наявності симптомів отруєння негайно телефонуйте 103 або 112. Потерпілому варто:
- випити 1 — 2 літри теплої кип'яченої води й викликати блювання. Повторювати процедуру, доки замість блювоти не піде чиста вода;
- вжити сорбенти (активоване вугілля);
- дотримуватися постільного режиму.
Категорично заборонено вживати алкоголь і будь-яку їжу, особливо, молочні та кисломолочні продукти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які види грибів слід уникати.
Також в Україні вже двадцять років триває досудове розслідування отруєння Віктора Ющенка.
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