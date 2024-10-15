В Одесской области стали чаще травиться грибами

Женщина, держащая грибы. Фото: freepik

В октябре в Одесской области начался грибной сезон. Вместе с ним резко возросло количество отравлений. К счастью, все пострадавшие живы.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Количество пострадавших

По данным центра, в октябре дикорастущими грибами отравились пять жителей Одесчины. Двое из них — дети. Примечательно, что это первые случаи отравления с начала года. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Как правильно собирать грибы

не берите гриб, если не уверены, что он съедобен;

не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибов;

не собирайте грибы, растущие у дороги, возле промышленных объектов, свалок, в загрязненных местах;

не собирайте грибы во время засушливой погоды;

не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках или с рук; не употребляйте такие грибы в гостях;

не пробуйте сырые грибы.

Как правильно готовить дикорастущие грибы

Перед приготовлением грибов проверьте, не попал ли в корзину подозрительный гриб. Если попал — выбросьте все грибы из этой корзины, а саму корзину тщательно вымойте. Готовить грибы следует не позднее суток с момента сбора. Перед приготовлением их следует промыть и обработать термически.

Не стоит употреблять грибы детям, беременным, пожилым людям, а также тем, кто имеет заболевания пищеварительной системы.

Как распознать отравление

Симптомы отравления грибами могут проявляться как через 30 минут или час после употребления, так и через несколько суток или недель. Самые распространенные признаки — рвота и диарея. Кроме того, больной может чувствовать:

резкую боль в животе;

головные боли;

повышение температуры тела;

галлюцинации;

холодные руки и ноги;

судороги;

удушье;

бред;

понижение частоты пульса, головокружение.

Что делать при отравлении

При наличии симптомов отравления немедленно звоните по телефону 103 или 112. Пострадавшему стоит:

выпить 1 — 2 литра теплой кипяченой воды и вызвать рвоту. Повторять процедуру, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода;

применить сорбенты (активированный уголь);

соблюдать постельный режим.

Категорически запрещено употреблять алкоголь и любую пищу, особенно молочные и кисломолочные продукты.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие виды грибов следует избегать.

Также в Украине уже двадцать лет идет досудебное расследование отравления Виктора Ющенко.