В Одесской области стали чаще травиться грибами

На Одесчине выросло количество отравления грибами — как уберечься
В октябре в Одесской области начался грибной сезон. Вместе с ним резко возросло количество отравлений. К счастью, все пострадавшие живы.
Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
Количество пострадавших
По данным центра, в октябре дикорастущими грибами отравились пять жителей Одесчины. Двое из них — дети. Примечательно, что это первые случаи отравления с начала года. Все пострадавшие получают необходимую помощь.
Как правильно собирать грибы
- не берите гриб, если не уверены, что он съедобен;
- не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибов;
- не собирайте грибы, растущие у дороги, возле промышленных объектов, свалок, в загрязненных местах;
- не собирайте грибы во время засушливой погоды;
- не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках или с рук; не употребляйте такие грибы в гостях;
- не пробуйте сырые грибы.
Как правильно готовить дикорастущие грибы
Перед приготовлением грибов проверьте, не попал ли в корзину подозрительный гриб. Если попал — выбросьте все грибы из этой корзины, а саму корзину тщательно вымойте. Готовить грибы следует не позднее суток с момента сбора. Перед приготовлением их следует промыть и обработать термически.
Не стоит употреблять грибы детям, беременным, пожилым людям, а также тем, кто имеет заболевания пищеварительной системы.
Как распознать отравление
Симптомы отравления грибами могут проявляться как через 30 минут или час после употребления, так и через несколько суток или недель. Самые распространенные признаки — рвота и диарея. Кроме того, больной может чувствовать:
- резкую боль в животе;
- головные боли;
- повышение температуры тела;
- галлюцинации;
- холодные руки и ноги;
- судороги;
- удушье;
- бред;
- понижение частоты пульса, головокружение.
Что делать при отравлении
При наличии симптомов отравления немедленно звоните по телефону 103 или 112. Пострадавшему стоит:
- выпить 1 — 2 литра теплой кипяченой воды и вызвать рвоту. Повторять процедуру, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода;
- применить сорбенты (активированный уголь);
- соблюдать постельный режим.
Категорически запрещено употреблять алкоголь и любую пищу, особенно молочные и кисломолочные продукты.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие виды грибов следует избегать.
Также в Украине уже двадцать лет идет досудебное расследование отравления Виктора Ющенко.
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