На Одещину насувається антициклон: якою буде погода сьогодні
Сьогодні, 8 лютого, синоптики прогнозують штормове попередження. Слід бути готовим до сильного вітру та морозу.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Синоптики повідомляють, що вночі слід очікувати невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 1-3°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області буде також хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла. На автошляхах області видимість під час снігу 1-2 км, місцями ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.
У середу, 8 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі у Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, у Криму помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.