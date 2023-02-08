На Одещину насувається антициклон: якою буде погода сьогодні

Краще, наскільки можна залишатися вдома

Сьогодні, 8 лютого, синоптики прогнозують штормове попередження. Слід бути готовим до сильного вітру та морозу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Синоптики повідомляють, що вночі слід очікувати невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області буде також хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла. На автошляхах області видимість під час снігу 1-2 км, місцями ожеледиця.

Погода в Україні

В Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.

У середу, 8 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі у Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, у Криму помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.