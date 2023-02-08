На Одесщину надвигается антициклон: какой будет погода сегодня

Лучше, по возможности оставаться дома

Сегодня, 8 февраля, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Следует быть готовым к сильному ветру и морозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе будет облачно, но с прояснениями. Синоптики сообщают, что ночью следует ожидать небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла. На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км, местами гололедица.

Погода в Украине

В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.

В среду, 8 февраля, в Украине ожидается переменная облачность. Осадки не предполагаются, только ночью в Карпатском регионе и на юге страны небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.