На Одесщину надвигается антициклон: какой будет погода сегодня

На Одесчину надвигается антициклон: какой будет погода сегодня
Сегодня, 8 февраля, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Следует быть готовым к сильному ветру и морозу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе будет облачно, но с прояснениями. Синоптики сообщают, что ночью следует ожидать небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла. На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км, местами гололедица.
Погода в Украине
В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.
В среду, 8 февраля, в Украине ожидается переменная облачность. Осадки не предполагаются, только ночью в Карпатском регионе и на юге страны небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.