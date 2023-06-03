Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 3 червня

На Одещину насувається антициклон: прогноз погоди на сьогодні
Вдень 3 червня очікується гроза, місцями під час грози шквал, 15-18 м/с. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 21-23°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 72%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний помірний дощ, гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 20-25°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
3 червня, синоптики прогнозують похолодання по всій території України. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.