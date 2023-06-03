Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 3 червня

Люди йдуть під парасолькою. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Вдень 3 червня очікується гроза, місцями під час грози шквал, 15-18 м/с. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 21-23°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 72%.

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Мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний помірний дощ, гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 20-25°С.

На автошляхах області видимість добра.

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