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На Одещину насувається антициклон: прогноз погоди на сьогодні

3 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 3 червня
Люди йдуть під парасолькою. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вдень 3 червня очікується гроза, місцями під час грози шквал, 15-18 м/с. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 21-23°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 72%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний помірний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 20-25°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

3 червня, синоптики прогнозують похолодання по всій території України. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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