Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 3 июня.

На Одесчину надвигается антициклон: прогноз погоды на сегодня
Днем 3 июня ожидается гроза, местами во время грозы шквал, 15-18 м/с. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 72%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный умеренный дождь, гроза.
- Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
3 июня синоптики прогнозируют похолодание по всей территории Украины. В некоторых областях пройдут дожди. Подробный прогноз — читайте в материале.