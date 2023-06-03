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На Одесчину надвигается антициклон: прогноз погоды на сегодня

3 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 3 июня.
Люди идут под зонтиком. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Днем 3 июня ожидается гроза, местами во время грозы шквал, 15-18 м/с. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.
  • Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 72%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный умеренный дождь, гроза.
  • Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

3 июня синоптики прогнозируют похолодание по всей территории Украины. В некоторых областях пройдут дожди. Подробный прогноз — читайте в материале.

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