Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 3 июня.

Люди идут под зонтиком. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Днем 3 июня ожидается гроза, местами во время грозы шквал, 15-18 м/с. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 72%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный умеренный дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.

На автодорогах области видимость добра.

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