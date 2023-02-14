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На Одещину насувається негода: до чого бути готовим сьогодні

14 лютого 2023 07:30
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Анна Мурадова
Редактор
Погода в Одесі та області 14 лютого: детальний прогноз
День без побачень на вулиці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 14 лютого, синоптики прогнозують досить теплий день. Втім, слід очікувати сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики повідомляють, що вночі слід очікувати невеликі опади, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.

Прогноз погоди в Одеській області

В області також слід чекати на мінливу хмарність. День та вночі мають бути невеликі опади. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура вночі від -3°С до +2°С, вдень +2...7°С. На автошляхах області вночі місцями видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Погода в Україні

В Україні 14 лютого очікується похмура погода з проясненнями. Очікується невеликий сніг у східних областях, удень із дощем. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, удень очікуються пориви 15-20 м/с. Температура новою від +2°С до -3°С, у східних областях та в Карпатах -1…-6°С, вдень +1…+6°С.

Нагадаємо, що у день усіх закоханих слід відкласти романтичні прогулянки вздовж морського узбережжя. В Одесі оголосили штормове попередження.

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