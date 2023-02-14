Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow На Одесчину надвигается непогода: к чему быть готовым сегодня arrow

На Одесчину надвигается непогода: к чему быть готовым сегодня

14 февраля 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Погода в Одессе и области 14 февраля: подробный прогноз
День без свиданий на улице
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 14 февраля, синоптики прогнозируют достаточно теплый день. Впрочем, следует ожидать сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, что ночью следует ожидать небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области также следует ожидать переменную облачность. Днем и ночью небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура ночью от -3°С до +2°С, днем +2...+7°С. На дорогах области ночью местами видимость во время осадков 1-2 км, ночью и утром местами гололедица.

Погода в Украине

В Украине 14 февраля ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег в восточных областях, днем с дождем. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура новая от +2°С до -3°С, в восточных областях и в Карпатах -1…-6°С, днем +1…+6°С.

Напомним, что в день всех влюбленных следует отложить романтические прогулки по морскому побережью. В Одессе объявили штормовое предупреждение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

08:43 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Новина з відео

08:42 В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

Новина з відео

08:25 День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных

08:24 Италия поддержала создание спецтрибунала для рф за военные преступления в Украине

08:10 ВСУ за сутки уничтожили более 700 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:10 В США заявили, что нашли датчики из сбитого шпионского аэростата Китая

08:08 Россия перенаправила экспорт нефти из еврозоны в Азию с более низкими ценами, — Еврокомиссия

08:05 Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого: чем ответила УАФ

08:00 ​​СМИ пишут, что США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS: в чем причина

07:51 Прикрываются детьми: оккупанты расселяют солдат армии рф по школам Луганской области

Новина з відео

08:42 В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

Новина з відео

08:25 День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных

Новина з відео

07:40 День святого Валентина 2023: любовный гороскоп для всех знаков зодиака

Новина з відео

00:09 Москва снова в огне: горит у научно-исследовательского института точных приборов

Новина з відео

23:45 Украина договорилась с несколькими мощными западными партнерами о поставках оружия, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:20 Хочет с седьмого на первое место: Италия во второй раз отправит Марко Менгони на "Евровидение"

Новина з відео

19:01 От Джексона до Мадонны: самые яркие выступления знаменитостей на Супербоуле

Новина з відео

18:29 Случайно разбил стекло в дверях: полицейские на Киевщине спасли мужчину, который едва не истек кровью

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 14 февраля: Овнам — сохранять терпение, Козерогам — общение

Новина з відео

17:16 На войне погиб знаменитый "карпатский вивчар" Михаил Кознюк

Новина з фото

08:43 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Актуальное по теме

None 14 Февраль 08:43

"Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

None 14 Февраль 08:42

В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

None 14 Февраль 08:23

День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных

None 14 Февраль 08:25

Италия поддержала создание спецтрибунала для рф за военные преступления в Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB