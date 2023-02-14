Погода в Одессе и области 14 февраля: подробный прогноз

На Одесчину надвигается непогода: к чему быть готовым сегодня
Сегодня, 14 февраля, синоптики прогнозируют достаточно теплый день. Впрочем, следует ожидать сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, что ночью следует ожидать небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области также следует ожидать переменную облачность. Днем и ночью небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура ночью от -3°С до +2°С, днем +2...+7°С. На дорогах области ночью местами видимость во время осадков 1-2 км, ночью и утром местами гололедица.
Погода в Украине
В Украине 14 февраля ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег в восточных областях, днем с дождем. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура новая от +2°С до -3°С, в восточных областях и в Карпатах -1…-6°С, днем +1…+6°С.
Напомним, что в день всех влюбленных следует отложить романтические прогулки по морскому побережью. В Одессе объявили штормовое предупреждение.