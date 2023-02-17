На Одещину насувається негода: синоптики попереджають про шквальний вітер та шторм
Весь день 18 лютого в Одесі та області очікуються пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с. В регіоні оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.
У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Можливий деревопад
Крім мінної небезпеки, слід бути обережним й в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — додали в мерії.
Гарячі лінії
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Також Укргідрометцентр повідомляє, що 18-19 лютого – на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.