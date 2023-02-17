На Одесщину надвигается непогода

На Одесчину надвигается непогода: синоптики предупреждают о шквальном ветре и шторме
Весь день, 18 февраля, в Одессе и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.
В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.
Возможен древопад
Кроме минной опасности следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — добавили в мэрии.
Горячие линии
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Также Укргидрометцентр сообщает, что 18-19 февраля – на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.