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На Одесчину надвигается непогода: синоптики предупреждают о шквальном ветре и шторме

17 февраля 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одесщину надвигается непогода
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9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Весь день, 18 февраля, в Одессе и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.

В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Возможен древопад

Кроме минной опасности следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — добавили в мэрии.

Горячие линии

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Также Укргидрометцентр сообщает, что 18-19 февраля – на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

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