На Одещину насувається спека: як не залишитися без світла — ДТЕК
Синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Як не залишитися без світла
Щоб впоратися зі спекою, не втрачаючи світло, дотримуйтеся таких рекомендацій для раціонального використання електроенергії:
- Віддайте перевагу електроприладам класу енергоефективності А, А+, А++, А+++. Це допоможе зменшити витрати електроенергії без втрати продуктивності.
- Уникайте одночасного включення багатьох енергоємних приладів, щоб уникнути перевантаження електричних мереж.
- Якщо у вас є кілька кондиціонерів, включайте їх тільки в тих кімнатах, де ви перебуваєте активно.
- Розгляньте можливість оновлення електромереж у вашій квартирі або будинку, щоб забезпечити якісне та безпечне електропостачання.
- Встановіть двозонний лічильник та перерозподіліть частину вашого енергоспоживання на більш вигідний нічний час, коли пік споживання менший.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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