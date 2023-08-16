На Одещину насувається спека: як не залишитися без світла — ДТЕК

Людина вмикає кондиціонер. Фото: google

Синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Як не залишитися без світла

Щоб впоратися зі спекою, не втрачаючи світло, дотримуйтеся таких рекомендацій для раціонального використання електроенергії:

Віддайте перевагу електроприладам класу енергоефективності А, А+, А++, А+++. Це допоможе зменшити витрати електроенергії без втрати продуктивності.

Уникайте одночасного включення багатьох енергоємних приладів, щоб уникнути перевантаження електричних мереж.

Якщо у вас є кілька кондиціонерів, включайте їх тільки в тих кімнатах, де ви перебуваєте активно.

Розгляньте можливість оновлення електромереж у вашій квартирі або будинку, щоб забезпечити якісне та безпечне електропостачання.

Встановіть двозонний лічильник та перерозподіліть частину вашого енергоспоживання на більш вигідний нічний час, коли пік споживання менший.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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