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На Одещину насувається спека: як не залишитися без світла — ДТЕК

16 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещину насувається спека: як не залишитися без світла — ДТЕК
Людина вмикає кондиціонер. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. 

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі. 

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Як не залишитися без світла

Щоб впоратися зі спекою, не втрачаючи світло, дотримуйтеся таких рекомендацій для раціонального використання електроенергії:

  • Віддайте перевагу електроприладам класу енергоефективності А, А+, А++, А+++. Це допоможе зменшити витрати електроенергії без втрати продуктивності.
  • Уникайте одночасного включення багатьох енергоємних приладів, щоб уникнути перевантаження електричних мереж.
  • Якщо у вас є кілька кондиціонерів, включайте їх тільки в тих кімнатах, де ви перебуваєте активно.
  • Розгляньте можливість оновлення електромереж у вашій квартирі або будинку, щоб забезпечити якісне та безпечне електропостачання.
  • Встановіть двозонний лічильник та перерозподіліть частину вашого енергоспоживання на більш вигідний нічний час, коли пік споживання менший.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Схоже, що наступна зима буде не менш важкою для українців, ніж минула. Про це говорять експерти і до цього готуються чиновники. Поки серпень у самому розпалі і до холодів залишилося трохи часу, треба заздалегідь подбати про підготовку до зими. А ще краще, коли можна підготуватись до блекаутів і дещо зекономити грошей, які в наш непередбачуваний час зайвими точно не будуть. Новини.LIVE дізналися, як підготуватися до блекаутів в Україні за допомогою оголошень на OLX.

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