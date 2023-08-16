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На Одесчину надвигается жара: как не остаться без света — ДТЭК

16 августа 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одесчину надвигается жара: как не остаться без света — ДТЭК
Человек включает кондиционер. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Как не остаться без света

Чтобы справиться с жарой, не теряя свет, следуйте следующим рекомендациям для рационального использования электроэнергии:

  • Предпочитайте электроприборы класса энергоэффективности А, А+, А++, А+++. Это поможет уменьшить расход электроэнергии без потери производительности.
  • Избегайте одновременного включения многих энергоемких приборов во избежание перегрузки электрических сетей.
  • Если у вас есть несколько кондиционеров, включайте их только в тех комнатах, где вы находитесь активно.
  • Рассмотрите возможность обновления электросетей в вашей квартире или доме, чтобы обеспечить качественное и безопасное электроснабжение.
  • Установите двухзонный счетчик и перераспределите часть вашего энергопотребления на более выгодное ночное время, когда пик потребления меньше.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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