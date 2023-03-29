Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 29 березня

Детальний прогноз погоди

Другий день поспіль на Одещині вируватиме негода. Синоптики попереджають про пориви північно-західного вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно с проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 4-6°С тепла.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість повітря — 53%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Погода в Україні

Синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня очікуються опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться. Яким областям загрожує небезпека — читайте в матеріалі.