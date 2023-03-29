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На Одещину насуваються морози та шторм

29 березня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 29 березня
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Другий день поспіль на Одещині вируватиме негода. Синоптики попереджають про пориви північно-західного вітру до 20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно с проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 4-6°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 53%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
  • На автошляхах області видимість добра.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Погода в Україні

Синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня очікуються опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться. Яким областям загрожує небезпека — читайте в матеріалі

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