Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 29 березня

На Одещину насуваються морози та шторм
Другий день поспіль на Одещині вируватиме негода. Синоптики попереджають про пориви північно-західного вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно с проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 4-6°С тепла.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 53%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
Погода в Україні
Синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня очікуються опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться. Яким областям загрожує небезпека — читайте в матеріалі.