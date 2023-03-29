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На Одесскую область надвигаются морозы и шторм

29 марта 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 29 марта.
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Второй день подряд в Одесской области будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают о порывах северо-западного ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 53%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 3-8°С тепла.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

В связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Погода в Украине

Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На всей территории Украины 29 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, а температура существенно снизится. Каким областям угрожает опасность — читайте в материале.

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