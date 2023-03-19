Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 березня

Детальний прогноз погоди

В неділю на одеситів чекає досить теплий день. Втім синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск, тож метеочутливим людям слід бути уважними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість повітря — 80%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

19 березня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. На сході очікується дощ та мокрий сніг, а на заході — туман та найвища температура повітря. Детальний прогноз погоди в Україні — читайте в матеріалі.

Фото sinoptik