Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 березня

На одеситів чекає потепління: якою буде погода в неділю
В неділю на одеситів чекає досить теплий день. Втім синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск, тож метеочутливим людям слід бути уважними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Без опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 80%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
19 березня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. На сході очікується дощ та мокрий сніг, а на заході — туман та найвища температура повітря. Детальний прогноз погоди в Україні — читайте в матеріалі.
Фото sinoptik