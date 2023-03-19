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На одеситів чекає потепління: якою буде погода в неділю

19 березня 2023 06:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 березня
Детальний прогноз погоди
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В неділю на одеситів чекає досить теплий день. Втім синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск, тож метеочутливим людям слід бути уважними. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. Без опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 80%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

19 березня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. На сході очікується дощ та мокрий сніг, а на заході — туман та найвища температура повітря. Детальний прогноз погоди в Україні — читайте в матеріалі

Фото sinoptik

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