Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 марта.

Одесситов ждет потепление: какой будет погода в воскресенье
В воскресенье одесситов ждет достаточно теплый день. Впрочем, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении, поэтому метео чувствительным людям следует быть внимательными.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С тепла.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 80%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
19 марта по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. На востоке ожидается дождь и мокрый снег, а на западе туман и высокая температура воздуха. Подробный прогноз погоды в Украине — читайте в материале.
Фото sinoptik