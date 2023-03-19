Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 марта.

Подробный прогноз погоды

В воскресенье одесситов ждет достаточно теплый день. Впрочем, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении, поэтому метео чувствительным людям следует быть внимательными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 80%.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

19 марта по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. На востоке ожидается дождь и мокрый снег, а на западе туман и высокая температура воздуха. Подробный прогноз погоды в Украине — читайте в материале.

Фото sinoptik