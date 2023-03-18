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На одеситів чекає різка зміна погоди у суботу

18 березня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 18 березня
Детальний прогноз погоди
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вихідні розпочнуться під супровід невеликого дощу. Також синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 81%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
  • Місцями невеликий дощ.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
  • На автошляхах області видимість добра.

погода в одеській області 18 березня

погода в одеській області 18 березня

Погода в Україні

Здебільшого на 18 березня в Україні обіцяють суху погоду без опадів. Однак, на південному заході можливий невеликий дощ, який пройде уночі. Північно-східний вітер буде дмухати зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурний режим вночі буде залежати від регіону. В західних та північних областях очікують морозні температури 0-5°С нижче нуля, в східних та центральних областях — близько 0°С, а на півдні країни — від 2 до 7°С тепла. Удень температура повітря буде комфортною для перебування на вулиці — 5-10°С тепла.

Фото sinoptik

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