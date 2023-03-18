Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 18 березня

Детальний прогноз погоди

Вихідні розпочнуться під супровід невеликого дощу. Також синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.

Вологість повітря — 81%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Місцями невеликий дощ.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

Здебільшого на 18 березня в Україні обіцяють суху погоду без опадів. Однак, на південному заході можливий невеликий дощ, який пройде уночі. Північно-східний вітер буде дмухати зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурний режим вночі буде залежати від регіону. В західних та північних областях очікують морозні температури 0-5°С нижче нуля, в східних та центральних областях — близько 0°С, а на півдні країни — від 2 до 7°С тепла. Удень температура повітря буде комфортною для перебування на вулиці — 5-10°С тепла.

Фото sinoptik