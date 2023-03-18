Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 18 березня

На одеситів чекає різка зміна погоди у суботу
Вихідні розпочнуться під супровід невеликого дощу. Також синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
- Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 81%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Місцями невеликий дощ.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Здебільшого на 18 березня в Україні обіцяють суху погоду без опадів. Однак, на південному заході можливий невеликий дощ, який пройде уночі. Північно-східний вітер буде дмухати зі швидкістю 5-10 м/с.
Температурний режим вночі буде залежати від регіону. В західних та північних областях очікують морозні температури 0-5°С нижче нуля, в східних та центральних областях — близько 0°С, а на півдні країни — від 2 до 7°С тепла. Удень температура повітря буде комфортною для перебування на вулиці — 5-10°С тепла.
Фото sinoptik