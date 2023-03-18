Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 18 марта.

Подробный прогноз погоды

Выходные начнутся под сопровождение небольшого дождя. Также синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 81%.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Местами небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

В основном, на 18 марта в Украине обещают сухую погоду без осадков. Однако на юго-западе возможен небольшой дождь, который пройдет ночью. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим ночью будет зависеть от региона. В западных и северных областях ожидают морозные температуры 0-5°С ниже нуля, в восточных и центральных областях около 0°С, а на юге страны — от 2 до 7°С тепла. Днем температура воздуха будет комфортной для пребывания на улице — 5-10°С тепла.

Фото sinoptik