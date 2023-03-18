Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 18 марта.

Одесситов ждет резкое изменение погоды в субботу
Выходные начнутся под сопровождение небольшого дождя. Также синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла.
- Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 81%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Местами небольшой дождь.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В основном, на 18 марта в Украине обещают сухую погоду без осадков. Однако на юго-западе возможен небольшой дождь, который пройдет ночью. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температурный режим ночью будет зависеть от региона. В западных и северных областях ожидают морозные температуры 0-5°С ниже нуля, в восточных и центральных областях около 0°С, а на юге страны — от 2 до 7°С тепла. Днем температура воздуха будет комфортной для пребывания на улице — 5-10°С тепла.
Фото sinoptik