На одеситів чекають ще довші відключення світла, — ДТЕК

Складна ситуація триватиме кілька днів

Вчорашній ракетний удар рф по Одещині сильно пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури. Одеситам слід бути готовими до тривалих відключень світла.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

"Потрібно готуватися до більш тривалих відключень, до, на жаль, нестабільної роботи мережі до тих пір, поки не буде встановлене обладнання замість пошкодженого і не буде відновлена більш-менш стабільна робота для передачі необхідного обсягу, яка відповідає графікам. Для цього потрібно декілька днів", — зазначив Дмитро Сахарук.

На Одещині діють екстрені відключення

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.

Дефіцит електроенергії був й раніше. Він був пов’язаний із атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через них жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.

Ліміти можуть збільшити

Для Одеської області хочуть збільшити ліміти споживання електроенергії. Відповідне питання обговорили з керівництвом Міненерго та Укренерго. За словами Марченка, він очікує позитивного рішення й погоджується з тим, що Одеський ДТЕК повинен нести відповідальність за недотримання графіків.

Одеський ДТЕК оштрафували

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики оштрафувала уже п'ять обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії". Серед порушників також ДТЕК Одеські електромережі, який має заплатити 85 тисяч гривень штрафу.

Тим часом в Укренерго наголошують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога.

Попри те, що окупаційні війська рф, 26 січня, вже завдавали масованого ракетного удару по Україні, загроза нікуди не поділась. В Чорному морі, станом на вчора, продовжують знаходитись 11 кораблів. На борту чотирьох ракетоносіїв близько 20 "Калібрів".