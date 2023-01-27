На одеситів чекають ще довші відключення світла, — ДТЕК
Вчорашній ракетний удар рф по Одещині сильно пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури. Одеситам слід бути готовими до тривалих відключень світла.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
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"Потрібно готуватися до більш тривалих відключень, до, на жаль, нестабільної роботи мережі до тих пір, поки не буде встановлене обладнання замість пошкодженого і не буде відновлена більш-менш стабільна робота для передачі необхідного обсягу, яка відповідає графікам. Для цього потрібно декілька днів", — зазначив Дмитро Сахарук.
На Одещині діють екстрені відключення
Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.
Дефіцит електроенергії був й раніше. Він був пов’язаний із атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через них жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.
Ліміти можуть збільшити
Для Одеської області хочуть збільшити ліміти споживання електроенергії. Відповідне питання обговорили з керівництвом Міненерго та Укренерго. За словами Марченка, він очікує позитивного рішення й погоджується з тим, що Одеський ДТЕК повинен нести відповідальність за недотримання графіків.
Одеський ДТЕК оштрафували
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики оштрафувала уже п'ять обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії". Серед порушників також ДТЕК Одеські електромережі, який має заплатити 85 тисяч гривень штрафу.
Тим часом в Укренерго наголошують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога.
Попри те, що окупаційні війська рф, 26 січня, вже завдавали масованого ракетного удару по Україні, загроза нікуди не поділась. В Чорному морі, станом на вчора, продовжують знаходитись 11 кораблів. На борту чотирьох ракетоносіїв близько 20 "Калібрів".