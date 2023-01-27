Одесситов ждут еще более длинные отключения света, — ДТЭК

Сложная ситуация продлится несколько дней

Вчерашний ракетный удар россии по Одесчине сильно повредил объект энергетической инфраструктуры. Одесситам следует быть готовыми к длительным отключениям света.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Нужно готовиться к более длительным отключениям, к, к сожалению, нестабильной работе сети до тех пор, пока не будет установлено оборудование вместо поврежденного и не будет возобновлена более или менее стабильная работа для передачи необходимого объема, соответствующего графикам. Для этого нужно несколько дней ", — отметил Дмитрий Сахарук.

В Одесской области действуют экстренные отключения

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов.

Дефицит электроэнергии был и раньше. Он был связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно из-за них жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии.

Лимиты могут увеличить

Для Одесской области хотят увеличить лимиты потребления электроэнергии. Соответствующий вопрос обсудили с руководством Минэнерго и Укрэнерго. По словам Марченко, он ожидает положительного решения и согласен с тем, что Одесский ДТЭК должен нести ответственность за несоблюдение графиков.

Одесский ДТЭК оштрафовали

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики, оштрафовала уже пять облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди нарушителей также ДТЭК Одесские электросети, которая должна заплатить 85 тысяч гривен штрафа.

Между тем, в Укрэнерго подчеркивают, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

Несмотря на то, что оккупационные войска россии, 26 января, уже наносили массированный ракетный удар по Украине, угроза никуда не делась. В Черном море по состоянию на вчера продолжают находиться 11 кораблей. На борту четырех ракетоносителей около 20 "Калибров".