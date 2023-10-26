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На одеситів вчинили масову кібератаку

26 жовтня 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На одеситів вчинили масову кібератаку
Хакер працює за комп'ютером. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 жовтня, одеситів масово кібератакували. Російські спецслужби надсилали повідомлення з пропозицією передати дані про ЗСУ та отримати "винагороду".

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Зазначимо, що повідомлення поступово надходили на різних операторів. У разі отримання смс із подібним змістом не варто переходити за вказаними посиланнями, а одразу звертайтеся до кіберполіції.

Вороже повідомлення. Фото: скриншот

Як працює кібератака

  • Ворог створює переконливе повідомлення. Цей текст може бути у різних формах, зокрема у вигляді електронних листів, повідомлень у месенджері або телефонного дзвінка.
  • Повідомлення містить заклик до дії, наприклад перейти за посиланням або надати облікові дані для входу в систему.
  • Якщо жертва перейде за шахрайським посиланням, вона потрапить на вебсторінку або форму, які виглядають цілком легітимними, але насправді вони контролюються зловмисником.
  • Жертва вводить свої конфіденційні дані, які шахрай надалі може використати у своїх злочинних цілях.

Російські кібератаки

Кібератаки РФ стають все більш  витонченим і повсякденним явищем, яке спрямоване на руйнування життєво важливої інфраструктури під час війни.

Нагадаємо, російські хакери змінили свої методи та цілі роботи. Наразі, замість того щоб руйнувати нашу систему, вони прагнуть знайти докази своїх воєнних злочинів.

Також ми писали, що українські хакери зламали базу даних російської компанії "Сирена-Тревел". У ній зберігаються дані про пасажирів авіакомпаній та їхні страховки.

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