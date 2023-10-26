На одесситов устроили массовую кибератаку
Сегодня, 26 октября, одесситов массово кибератаковали. Российские спецслужбы посылали сообщения с предложением передать данные об ВСУ и получить "вознаграждение".
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Отметим, что сообщения постепенно поступали на разных операторов. В случае получения смс с подобным содержанием не следует переходить по указанным ссылкам, а сразу обратиться в киберполицию.
Как работает кибератака
- Враг создает убедительное сообщение. Этот текст может содержаться в различных формах, в частности в виде электронной почты, сообщений в мессенджере или телефонного звонка.
- Сообщение содержит призыв к действию, например перейти по ссылке или предоставить учетные данные для входа в систему.
- Если жертва перейдет по мошеннической ссылке, она попадет на веб-страницу или форму, которые выглядят вполне легитимными, но на самом деле они контролируются злоумышленником.
- Жертва вводит свои конфиденциальные данные, которые мошенник в дальнейшем может использовать в своих преступных целях.
Российские кибератаки
Кибератаки РФ становятся все более изощренным и обыденным явлением, которое направлено на разрушение жизненно важной инфраструктуры во время войны.
Напомним, российские хакеры сменили свои методы и целые работы. Теперь, вместо того, чтобы разрушать нашу систему, они стремятся найти доказательства своих военных преступлений.
Также мы писали, что украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Тревел". В ней хранятся данные о пассажирах авиакомпаний и их страховках.
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