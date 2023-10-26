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На одесситов устроили массовую кибератаку

26 октября 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На одесситов устроили массовую кибератаку
Хакер работает на компьютере. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 октября, одесситов массово кибератаковали. Российские спецслужбы посылали сообщения с предложением передать данные об ВСУ и получить "вознаграждение".

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Отметим, что сообщения постепенно поступали на разных операторов. В случае получения смс с подобным содержанием не следует переходить по указанным ссылкам, а сразу обратиться в киберполицию.

Враждебное сообщение. Фото: скриншот

Как работает кибератака

  • Враг создает убедительное сообщение. Этот текст может содержаться в различных формах, в частности в виде электронной почты, сообщений в мессенджере или телефонного звонка.
  • Сообщение содержит призыв к действию, например перейти по ссылке или предоставить учетные данные для входа в систему.
  • Если жертва перейдет по мошеннической ссылке, она попадет на веб-страницу или форму, которые выглядят вполне легитимными, но на самом деле они контролируются злоумышленником.
  • Жертва вводит свои конфиденциальные данные, которые мошенник в дальнейшем может использовать в своих преступных целях.

Российские кибератаки

Кибератаки РФ становятся все более изощренным и обыденным явлением, которое направлено на разрушение жизненно важной инфраструктуры во время войны.

Напомним, российские хакеры сменили свои методы и целые работы. Теперь, вместо того, чтобы разрушать нашу систему, они стремятся найти доказательства своих военных преступлений.

Также мы писали, что украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Тревел". В ней хранятся данные о пассажирах авиакомпаний и их страховках.

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