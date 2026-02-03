Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одесу йдуть сильні морози — погода на сьогодні

На Одесу йдуть сильні морози — погода на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 05:46
Погода в Одесі 3 січня 2024: сильний мороз і вітер, без опадів, прогноз температури
Чоловік йде засніженою вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 січня, в Одесі буде сильний мороз та вітер. Попри це, істотних опадів синоптики не прогнозують. Містянам та гостям міста варто вдягатися якомога тепліше та зменшити час перебування на вулиці

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-13 м/с. Вночі температура буде від -11 до -13 °C, вдень буде від -5 °C до -7°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -1- С° до -15 С°, на півночі до -20 С°. Вдень буде від -1 С° до -6 °C.На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 3 лютого

  • Якщо на Максимів день зірвалася важлива зустріч, це вважали доброю ознакою — мовляв, Господь уберіг від негараздів.
  • Коли вночі місяць видно крізь хмари, чекали гарного врожаю зернових культур.
  • Ясне, безхмарне небо віщувало тривалі сильні морози та слабкий урожай.
  • А якщо півмісяць ніби "заходив" у хмари, рік обіцяв бути особливо щедрим на врожаї.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна. Також ми писали про те, якою сьогодні буде погода у Харковы.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації