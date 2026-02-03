Погода в Одесі 3 січня 2024: сильний мороз і вітер, без опадів, прогноз температури

Чоловік йде засніженою вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 січня, в Одесі буде сильний мороз та вітер. Попри це, істотних опадів синоптики не прогнозують. Містянам та гостям міста варто вдягатися якомога тепліше та зменшити час перебування на вулиці

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-13 м/с. Вночі температура буде від -11 до -13 °C, вдень буде від -5 °C до -7°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -1- С° до -15 С°, на півночі до -20 С°. Вдень буде від -1 С° до -6 °C.На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 3 лютого

Якщо на Максимів день зірвалася важлива зустріч, це вважали доброю ознакою — мовляв, Господь уберіг від негараздів.

Коли вночі місяць видно крізь хмари, чекали гарного врожаю зернових культур.

Ясне, безхмарне небо віщувало тривалі сильні морози та слабкий урожай.

А якщо півмісяць ніби "заходив" у хмари, рік обіцяв бути особливо щедрим на врожаї.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна. Також ми писали про те, якою сьогодні буде погода у Харковы.