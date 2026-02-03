Видео
Україна
На Одессу идут сильные морозы — погода на сегодня

На Одессу идут сильные морозы — погода на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 05:46
Погода в Одессе 3 января 2024: сильный мороз и ветер, без осадков, прогноз температуры
Мужчина идет по заснеженной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 3 января, в Одессе будет сильный мороз и ветер. Несмотря на это, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Горожанам и гостям города стоит одеваться как можно теплее и уменьшить время пребывания на улице

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-13 м/с. Ночью температура будет от -11 до -13 °C, днем будет от -5 °C до -7°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до -15 С°, на севере до -20 С°. Днем будет от -1 С° до -6 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 3 февраля

  • Если на Максимов день сорвалась важная встреча, это считали добрым предзнаменованием — мол, Господь уберег от невзгод.
  • Когда ночью луна видна сквозь облака, ждали хорошего урожая зерновых культур.
  • Ясное, безоблачное небо предвещало длительные сильные морозы и слабый урожай.
  • А если полумесяц будто "заходил" в облака, год обещал быть особенно щедрым на урожаи.

Напомним, мы сообщали, что сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна. Также мы писали о том, какой сегодня будет погода в Харькове.

Автор:
Альбина Заречная
Автор:
Альбина Заречная
