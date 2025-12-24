Погода в Одесі 24 грудня: холодно і без опадів, сильний вітер

Люди гуляють у Міському саду в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 24 грудня, в Одесі буде холодна погода. Без істотних опадів. Однак очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до +1…+3 °C, вдень підніметься до +4...+6 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Місцями невеликі опади. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -2 С° до +3 °C, вдень підніметься до +1…+6 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

