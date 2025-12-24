Відео
Головна Одеса На Одесу насувається холод — прогноз погоди на сьогодні

На Одесу насувається холод — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 05:46
Погода в Одесі 24 грудня: холодно і без опадів, сильний вітер
Люди гуляють у Міському саду в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 24 грудня, в Одесі буде холодна погода. Без істотних опадів. Однак очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до +1…+3 °C, вдень підніметься до +4...+6 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Місцями невеликі опади. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -2 С° до +3 °C, вдень підніметься до +1…+6 °C. На автошляхах видимість добра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Харківщині вдарять морози. Також ми писали про те, як пережили вчорашній день метеозалежні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
