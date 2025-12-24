Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одессу надвигается холод — прогноз погоды на сегодня

На Одессу надвигается холод — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 24 декабря: холодно и без осадков, сильный ветер
Люди гуляют в Городском саду в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 24 декабря, в Одессе будет холодная погода. Без существенных осадков. Однако ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до +1...+3 °C, днем поднимется до +4...+6 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Местами небольшие осадки, ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2 С° до +3 °C, днем поднимется до +1...+6 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, что на Харьковщине ударят морозы. Также мы писали о том, как пережили вчерашний день метеозависимые.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации