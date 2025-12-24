Погода в Одессе 24 декабря: холодно и без осадков, сильный ветер

Люди гуляют в Городском саду в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 24 декабря, в Одессе будет холодная погода. Без существенных осадков. Однако ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до +1...+3 °C, днем поднимется до +4...+6 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Местами небольшие осадки, ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2 С° до +3 °C, днем поднимется до +1...+6 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

