Погода в Одессе 24 декабря: холодно и без осадков, сильный ветер

На Одессу надвигается холод — прогноз погоды на сегодня
В среду, 24 декабря, в Одессе будет холодная погода. Без существенных осадков. Однако ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до +1...+3 °C, днем поднимется до +4...+6 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Местами небольшие осадки, ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2 С° до +3 °C, днем поднимется до +1...+6 °C. На автодорогах видимость хорошая.
Напомним, мы сообщали о том, что на Харьковщине ударят морозы. Также мы писали о том, как пережили вчерашний день метеозависимые.
Читайте Новини.LIVE!