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На Одесу насувається шторм — будьте обережні

1 січня 2025 20:33
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 2 січня
Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 2 січня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Одеситів закликають бути пильними, уникати пляжних зон та дотримуватись правил безпеки. 

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Попередження про шторм. Фото: скриншот

Шторм в Одесі 

Упродовж доби 2 січня по Одесі та області синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 12-17 м/с. У зв’язку з цим мерія звертається до мешканців та гостей міста з проханням максимально обмежити пересування, особливо літнім людям, дітям і вагітним жінкам. Важливо не залишати транспортні засоби під деревами чи лініями електропередач, а також бути обережними під час пересування під деревами, оскільки сильний вітер може спричинити падіння гілок або кабелів.

Мінна небезпека

На узбережжі передбачено короткочасний підйом рівня моря. Шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Контакти екстрених служб

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Зазначимо, у деяких областях України завтра прогнозують значне потепління. Також ми розповідали, коли очікувати магнітні бурі.    

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