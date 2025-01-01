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На Одессу надвигается шторм — будьте осторожны

1 января 2025 20:33
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 2 января
Шторм в Одесса. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 2 января, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Одесситов призывают быть бдительными, избегать пляжных зон и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Шторм в Одессе

В течение суток 2 января по Одессе и области синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 12-17 м/с. Мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой максимально ограничить передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Важно не оставлять транспортные средства под деревьями или линиями электропередач, а также быть осторожными при передвижении под деревьями, поскольку сильный ветер может привести к падению ветвей или кабелей.

Минная опасность

На побережье предусмотрен кратковременный подъем уровня моря. Шторм усугубляет минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфовки к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне крайне опасно. При обнаружении мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Отметим, что в некоторых областях Украины завтра прогнозируют значительное потепление. Также мы рассказывали, когда ожидать магнитные бури.   

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