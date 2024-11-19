Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 20 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Вранці і вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вранці та вдень у середу очікується південно-західний вітер 15-20 м/с і

значне хвилювання моря. Ввечері вздовж узбережжя та на Дніпро-Бузькому лимані підйом рівнів моря з досягненням небезпечних позначок.

Вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +10...+15 °С.

Температура морської води +9...+10 °С.

Травмпункти в Одесі

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.

Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.

Адреси травмпунктів в Одесі:

Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);

Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.

Нагадаємо, у Києві завтра очікується сильний вітер. Водночас, за прогнозами синоптиків, погода у більшості регіонів буде теплою.