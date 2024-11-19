Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

На Одесу насувається шторм — прогноз метеорологів
На завтра, 20 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Вранці і вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Вранці та вдень у середу очікується південно-західний вітер 15-20 м/с і
значне хвилювання моря. Ввечері вздовж узбережжя та на Дніпро-Бузькому лимані підйом рівнів моря з досягненням небезпечних позначок.
Вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +10...+15 °С.
Температура морської води +9...+10 °С.
Травмпункти в Одесі
Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.
Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.
Адреси травмпунктів в Одесі:
- Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
- Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.
Нагадаємо, у Києві завтра очікується сильний вітер. Водночас, за прогнозами синоптиків, погода у більшості регіонів буде теплою.
Читайте Новини.LIVE!