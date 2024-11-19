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На Одессу надвигается шторм — прогноз метеорологів

19 ноября 2024 15:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра
Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На завтра, 20 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильнейшее волнение моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды на 20 ноября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одессе

Утром и днем в среду ожидается юго-западный ветер, 15-20 м/с,
значительное волнение моря. Вечером вдоль побережья и Днепро-Бугского лимана подъем уровней моря с достижением опасных отметок.

Ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +10...+15 °С.
Температура морской воды +9…+10 °С.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

  • Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
  • Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
  • Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
  • Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
  • КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, в Киеве завтра ожидается сильный ветер. В то же время, по прогнозам синоптиков, погода в большинстве регионов будет теплой.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды

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