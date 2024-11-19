Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 20 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильнейшее волнение моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утром и днем в среду ожидается юго-западный ветер, 15-20 м/с,

значительное волнение моря. Вечером вдоль побережья и Днепро-Бугского лимана подъем уровней моря с достижением опасных отметок.

Ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +10...+15 °С.

Температура морской воды +9…+10 °С.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, в Киеве завтра ожидается сильный ветер. В то же время, по прогнозам синоптиков, погода в большинстве регионов будет теплой.