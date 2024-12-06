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На Одесу насувається шторм з дощем — погода на завтра

6 грудня 2024 16:43
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на суботу 7 грудня
Шторм на морі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

На завтра, 7 грудня, в Одесі оголосили штормове попередження. Вранці та вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. Одеситів закликають бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди на 7 грудня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одесі

Протягом доби у суботу очікується південно-східний вітер 12-17 м/с і значне хвилювання моря. Вночі та вдень в області дощитиме.

Вночі та вранці місцями серпанок, видимість 0,5-1 км. Температура повітря вночі +4...+9 °С, місцями до 0 °С. Вдень +7...+9 °С.

Правила безпеки

Одеситів закликають максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. 

Куди звертатися

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, завтра синоптики прогнозують неприємні природні сюрпризи для львівських водіїв. В цілому по Україні погода на вихідних може різко змінитися.

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