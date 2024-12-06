Прогноз погоди в Одесі на суботу 7 грудня

На Одесу насувається шторм з дощем — погода на завтра
На завтра, 7 грудня, в Одесі оголосили штормове попередження. Вранці та вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. Одеситів закликають бути обережними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Протягом доби у суботу очікується південно-східний вітер 12-17 м/с і значне хвилювання моря. Вночі та вдень в області дощитиме.
Вночі та вранці місцями серпанок, видимість 0,5-1 км. Температура повітря вночі +4...+9 °С, місцями до 0 °С. Вдень +7...+9 °С.
Правила безпеки
Одеситів закликають максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.
Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.
Куди звертатися
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, завтра синоптики прогнозують неприємні природні сюрпризи для львівських водіїв. В цілому по Україні погода на вихідних може різко змінитися.
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