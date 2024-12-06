Прогноз погоды в Одессе на субботу 7 декабря

Шторм на море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 7 декабря, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильнейшее волнение моря. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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В сутки в субботу ожидается юго-восточный ветер 12-17 м/с и

значительное волнение моря. Ночью и днем в области будет дождь.

Ночью и утром местами дымка, видимость 0,5-1 км. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, местами до 0 °С. Днем +7...+9 °С.

Правила безопасности

Одесситов призывают максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также желательно не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Куда обращаться

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, завтра синоптики прогнозируют неприятные природные сюрпризы для львовских водителей. В целом по Украине погода в выходные может резко измениться.