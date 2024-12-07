Попередження про негоду в Одесі та області у найближчі години

На Одесу суне негода — синоптики попереджають про небезпеку
Синоптики попереджають про посилення південно-східного вітру в Одесі та області. Пориви досягатимуть 15-17 м/с і триватимуть до кінця дня 7 грудня.
Про це у суботу, 7 грудня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Штормове попередження на Одещині
У найближчі 1-3 години 7 грудня в Одесі та Одеській області прогнозується посилення південно-східного вітру. За даними синоптиків, пориви сягатимуть 15-17 м/с. Небезпечні метеорологічні умови збережуться до кінця доби.
Попередження стосується метеорологічних явищ І рівня небезпеки (жовтий рівень). Громадянам рекомендується дотримуватися обережності, особливо поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Мінна небезпека
Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
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