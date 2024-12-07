Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одесу суне негода — синоптики попереджають про небезпеку arrow

На Одесу суне негода — синоптики попереджають про небезпеку

7 грудня 2024 09:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Попередження про негоду в Одесі та області у найближчі години
Чоловік під час шторму закриває дитину від води. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Синоптики попереджають про посилення південно-східного вітру в Одесі та області. Пориви досягатимуть 15-17 м/с і триватимуть до кінця дня 7 грудня.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:
На Одесу суне негода — синоптики попереджають про небезпеку - фото 1
Попередження про шторм. Фото: скриншот

Штормове попередження на Одещині

У найближчі 1-3 години 7 грудня в Одесі та Одеській області прогнозується посилення південно-східного вітру. За даними синоптиків, пориви сягатимуть 15-17 м/с. Небезпечні метеорологічні умови збережуться до кінця доби.

Попередження стосується метеорологічних явищ І рівня небезпеки (жовтий рівень). Громадянам рекомендується дотримуватися обережності, особливо поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, погода в Україні цими вихідними буде вологою та вітряною, з дощами та мокрим снігом у більшості регіонів. Також ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

погода Одеса негода Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:06 На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори у бік Молдови

10:05 Путін знайшов цапа-відбувайла за провал оборони Курської області

09:45 В Україні розширять одну з АЕС, що зробить її найбільшою в Європі

09:44 Черги на кордоні України з ЄС — ситуація на пунктах пропуску

09:44 В Росії розстріляли 19-річного хлопця за відмову йти на війну

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:35 На Одесу суне негода — синоптики попереджають про небезпеку

09:29 Штрафи від ТЦК можна оскаржити у суді — пояснення юристів

09:16 На Львівщині жінка-безхатько пограбувала будинок — як покарав суд

09:12 РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки збили Сили ППО

09:08 Який вигляд має Запоріжжя після авіаудару — відео

10:06 На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори у бік Молдови

10:05 Путін знайшов цапа-відбувайла за провал оборони Курської області

09:45 В Україні розширять одну з АЕС, що зробить її найбільшою в Європі

09:44 Черги на кордоні України з ЄС — ситуація на пунктах пропуску

09:44 В Росії розстріляли 19-річного хлопця за відмову йти на війну

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:35 На Одесу суне негода — синоптики попереджають про небезпеку

09:29 Штрафи від ТЦК можна оскаржити у суді — пояснення юристів

09:16 На Львівщині жінка-безхатько пограбувала будинок — як покарав суд

09:12 РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки збили Сили ППО

09:08 Який вигляд має Запоріжжя після авіаудару — відео

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят