Попередження про негоду в Одесі та області у найближчі години

Чоловік під час шторму закриває дитину від води. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про посилення південно-східного вітру в Одесі та області. Пориви досягатимуть 15-17 м/с і триватимуть до кінця дня 7 грудня.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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У найближчі 1-3 години 7 грудня в Одесі та Одеській області прогнозується посилення південно-східного вітру. За даними синоптиків, пориви сягатимуть 15-17 м/с. Небезпечні метеорологічні умови збережуться до кінця доби.

Попередження стосується метеорологічних явищ І рівня небезпеки (жовтий рівень). Громадянам рекомендується дотримуватися обережності, особливо поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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