Предупреждение о непогоде в Одессе и области в ближайшие часы

Человек во время шторма закрывает ребенка от воды. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают об усилении юго-восточного ветра в Одессе и области. Порывы будут достигать 15-17 м/с и будут продолжаться до конца дня 7 декабря.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Штормовое предупреждение в Одесской области

В ближайшие 1-3 часа 7 декабря в Одессе и Одесской области прогнозируется усиление юго-восточного ветра. По данным синоптиков, порывы будут достигать 15-17 м/с. Опасные метеорологические условия сохранятся до конца суток.

Предупреждение касается метеорологических явлений I уровня опасности (желтый уровень). Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

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