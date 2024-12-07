Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одессу движется непогода — предупреждение об опасности arrow

На Одессу движется непогода — предупреждение об опасности

7 декабря 2024 09:35
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Предупреждение о непогоде в Одессе и области в ближайшие часы
Человек во время шторма закрывает ребенка от воды. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Синоптики предупреждают об усилении юго-восточного ветра в Одессе и области. Порывы будут достигать 15-17 м/с и будут продолжаться до конца дня 7 декабря.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:
На Одессу движется ненастье — синоптики предупреждают об опасности - фото 1
Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Штормовое предупреждение в Одесской области

В ближайшие 1-3 часа 7 декабря в Одессе и Одесской области прогнозируется усиление юго-восточного ветра. По данным синоптиков, порывы будут достигать 15-17 м/с. Опасные метеорологические условия сохранятся до конца суток.

Предупреждение касается метеорологических явлений I уровня опасности (желтый уровень). Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, погода в Украине в эти выходные будет влажной и ветреной, с дождями и мокрым снегом в большинстве регионов. Также мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

погода Одесса непогода Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:45 В Украине расширят АЭС, что сделает ее самой большой в Европе

09:44 Очереди на границе Украины с ЕС — ситуация на пунктах пропуска

09:44 В России расстреляли 19-летнего парня за отказ идти на войну

09:35 На Одессу движется непогода — предупреждение об опасности

09:29 Штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — объяснение юристов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:16 На Львовщине бездомная женщина ограбила дом — как наказал суд

09:12 РФ ночью атаковала Украину дронами — сколько сбили Силы ПВО

09:08 Как выглядит Запорожье после авиаудара — видео

09:05 Почасовые отключения света в Одессе — графики на сегодня

08:58 В Покровске на Донеччине до сих пор работают угольные шахты

09:45 В Украине расширят АЭС, что сделает ее самой большой в Европе

09:44 Очереди на границе Украины с ЕС — ситуация на пунктах пропуска

09:44 В России расстреляли 19-летнего парня за отказ идти на войну

09:35 На Одессу движется непогода — предупреждение об опасности

09:29 Штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — объяснение юристов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:16 На Львовщине бездомная женщина ограбила дом — как наказал суд

09:12 РФ ночью атаковала Украину дронами — сколько сбили Силы ПВО

09:08 Как выглядит Запорожье после авиаудара — видео

09:05 Почасовые отключения света в Одессе — графики на сегодня

08:58 В Покровске на Донеччине до сих пор работают угольные шахты

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году