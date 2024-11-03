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На одній із митниць Одещини у матері відібрали дитяче молоко

3 листопада 2024 13:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Багатодітна мати оштрафована за ввезення молока з Румунії
Пункт пропуску "Орлівка". Фото ілюстративне: facebook
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На пункті пропуску "Орлівка" багатодітна мати отримала адмінпротокол за спробу ввезення до України дитяче молоко. Товар конфіскували.

Про це одеситка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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Допис одеситки. Фото: скриншот

Відібрали молоко

Жінка стверджує, що поверталася з Румунії через пункт пропуску "Орлівка" разом із чоловіком, отримала адміністративний протокол за ввезення дитячого харчування. Вона каже, що придбала 21 пачку молока та кілька смаколиків для своїх дітей, але прикордонники розцінили це як порушення митного законодавства і конфіскували частину товару.

"Я просто хотіла порадувати своїх дітей після поїздки, але мене зробили головним контрабандистом країни!" — обурюється одеситка у своєму дописі в соцмережі.

Залишили тільки чотири пачки

Ситуація викликала подив у присутніх, які, за словами матері, жартували над ретельністю митників. В результаті чотири упаковки молока все ж залишили родині, але решту товару було вилучено, а матері видано адмінпротокол за порушення.

"Загрози державі немає, адже "контрабанду" вилучено", — іронізує жінка.

Нагадаємо, Польща змінила правила для в'їзду українських дітей. Також Швейцарія планує зачинити центри для біженців.

Одеса митниця Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси молоко

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