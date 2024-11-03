Многодетная мать оштрафована за ввоз молока из Румынии

На одной из таможен Одесчины у матери отобрали детское молоко
На пункте пропуска "Орловка" многодетная мать получила админпротокол за попытку ввоза в Украину детского молока. Товар конфисковали.
Об этом одесситка рассказала на своей странице в Facebook.
Отобрали молоко
Женщина утверждает, что возвращалась из Румынии через пункт пропуска "Орловка" вместе с мужчиной, получила административный протокол за ввоз детского питания. Она говорит, что приобрела 21 пачку молока и несколько вкусностей для своих детей, но пограничники расценили это как нарушение таможенного законодательства и конфисковали часть товара.
"Я просто хотела порадовать своих детей после поездки, но меня сделали главным контрабандистом страны!" — возмущается одесситка в своем сообщении в соцсети.
Оставили только четыре пачки
Ситуация вызвала недоумение у собравшихся, которые, по словам матери, шутили над усердием таможенников. В результате четыре упаковки молока все же оставили семье, но оставшийся товар был изъят, а матери выдан админпротокол за нарушение.
"Угрозы государству нет, ведь "контрабанда" изъята", — иронизирует женщина.
Напомним, Польша сменила правила для въезда украинских детей. Также Швейцария планирует закрыть центры для беженцев.
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