Многодетная мать оштрафована за ввоз молока из Румынии

Пункт пропуска "Орловка". Фото иллюстративное: facebook

На пункте пропуска "Орловка" многодетная мать получила админпротокол за попытку ввоза в Украину детского молока. Товар конфисковали.

Об этом одесситка рассказала на своей странице в Facebook.

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Сообщение одесситки. Фото: скриншот

Отобрали молоко

Женщина утверждает, что возвращалась из Румынии через пункт пропуска "Орловка" вместе с мужчиной, получила административный протокол за ввоз детского питания. Она говорит, что приобрела 21 пачку молока и несколько вкусностей для своих детей, но пограничники расценили это как нарушение таможенного законодательства и конфисковали часть товара.

"Я просто хотела порадовать своих детей после поездки, но меня сделали главным контрабандистом страны!" — возмущается одесситка в своем сообщении в соцсети.

Оставили только четыре пачки

Ситуация вызвала недоумение у собравшихся, которые, по словам матери, шутили над усердием таможенников. В результате четыре упаковки молока все же оставили семье, но оставшийся товар был изъят, а матери выдан админпротокол за нарушение.

"Угрозы государству нет, ведь "контрабанда" изъята", — иронизирует женщина.

Напомним, Польша сменила правила для въезда украинских детей. Также Швейцария планирует закрыть центры для беженцев.