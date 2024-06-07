На перевезення військовозобов'язаних з Одещини витратять 500 тисяч гривень — Prozorro

На Одещині обрали підрядника для перевезень мобілізованих. Фото: з відкритих джерел

Тендер на послуги з транспортування призовників оголосила Болградська міська рада Одеської області. Вартість перевезення оцінили у пів мільйона гривень, а підрядника вже обрали — він буде надавати послуги до кінця поточного року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Закупівлю на послуги з перевезення мобілізаційних ресурсів до місць навчальних центрів та військових частин провели без використання електронної системи, адже її сума становила 500 000 гривень. Переможцем було обрано ТОВ "Болградтранс", з яким міська рада й уклала договір. Доставляти мобілізованих до місць призначення перевізник має до 31 грудня поточного року.

Протокол розкриття. Фото: скриншот.

Згідно з документацією, дорога триватиме у водія 34 013 кілометрів у межах України. Також зазначено, що розрахунок дизельного пального склав 54,00 грн/л, однак середня вартість такого в Україні менша — 52,46 грн/л.

Ми писали, що існує багато нюансів щодо легітимності застосунку Резерв+. У новому законі про мобілізацію зазначено, що можна оновити свої дані через ТЦК або через електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника, резервіста — і там нічого не сказано про Резерв+.

Також у Міністерстві оборони роз'яснили, у яких випадках військовозобов'язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг". Загалом це ті, хто порушив правила військового обліку.