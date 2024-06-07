На перевозку военнообязанных из Одесчины потратят 500 тысяч гривен — Prozorro

В Одесской области выбрали подрядчика для перевозок мобилизованных. Фото: из открытых источников

Тендер на услуги по транспортировке призывников объявил Болградский городской совет Одесской области. Стоимость перевозки оценили в полмиллиона гривен, а подрядчика уже выбрали — он будет оказывать услуги до конца текущего года.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Объявления аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

Закупку на услуги по перевозке мобилизационных ресурсов в места учебных центров и воинских частей провели без использования электронной системы, ведь ее сумма составила 500 000 гривен. Победителем было избрано ООО "Болградтранс", с которым городской совет и заключил договор. Доставлять мобилизованных в места назначения перевозчик должен до 31 декабря текущего года.

Протокол раскрытия. Фото: скриншот.

Согласно документации, дорога займет у водителя 34 013 километров в пределах Украины. Также отмечено, что расчет дизельного топлива составил 54,00 грн/л, однако средняя стоимость такого в Украине меньше — 52,46 грн/л.

Мы писали, что существует много нюансов по поводу легитимности приложения Резерв+. В новом законе о мобилизации указано, что можно обновить свои данные через ТЦК или через электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста, и там ничего не сказано о Резерве+.

Также в Министерстве обороны разъяснили, в каких вариантах военнообязанные получают статус " в розыске " в реестре "Оберіг". В общем, это те, кто нарушил правила военного учета.