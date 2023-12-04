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На півдні Одещини було відчутно землетрус — подробиці

4 грудня 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На півдні Одещини було відчутно землетрус — подробиці
Показник магнітуди землетрусу. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вночі у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,8 бала за шкалою Ріхтера. 

Про це повідомили у румунському Національному інституті досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

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Потужний землетрус відчули й в Україні, зокрема в Ізмаїлі Одеської області. Місцеві мешканці повідомляли, що відчули незначні коливання. Втім, як запевнили фахівців з Головного центру спецконтролю ДКА, українцям хвилюватися нічого. 

"4 грудня 2023 року о 00:05:47 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус на території Румунії, в районі гір Вранча, магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера). Землетрус не несе загрози для населення України", — йдеться у повідомленні центру.

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Сейсмічна зона у Румунії. Фото: скриншот

Землетруси в Україні

Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 06.09.2023 року магнітудою 3,1. Тоді коливання теж були невідчутні для людей.

Також, 9 жовтня в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Зафіксували його на Закарпатті.

Крім того, 14 вересня екологічне явище зафіксували також на Закарпатті.  Епіцентр землетрусу був на відстані шести кілометрів на схід від міста Виноградів і залягав на глибині п'яти кілометрів.

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