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На юге Одесчины было ощутимо землетрясение — подробности

4 декабря 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На юге Одесчины было ощутимо землетрясение — подробности
Показатель магнитуды землетрясения. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня ночью в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.

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Мощное землетрясение ощутили и в Украине, в частности в Измаиле Одесской области. Местные жители сообщали, что ощутили незначительные колебания. Впрочем, по уверениям специалистов из Главного центра спецконтроля ГКА, украинцам волноваться нечего.

"4 декабря 2023 года в 00:05:47 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Румынии, в районе гор Вранча, магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", — говорится в сообщении центра.

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Сейсмическая зона в Румынии. Фото: скриншот

Землетрясения в Украине

Последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 06.09.2023 магнитудой 3,1. Тогда колебания тоже были неощутимы для людей.

Также 9 октября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.

Кроме того, 14 сентября экологическое явление зафиксировали также в Закарпатье. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к востоку от города Виноградов и залегал на глубине пяти километров.

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