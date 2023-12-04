На юге Одесчины было ощутимо землетрясение — подробности

Показатель магнитуды землетрясения. Фото: pixabay

Сегодня ночью в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.

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Мощное землетрясение ощутили и в Украине, в частности в Измаиле Одесской области. Местные жители сообщали, что ощутили незначительные колебания. Впрочем, по уверениям специалистов из Главного центра спецконтроля ГКА, украинцам волноваться нечего.

"4 декабря 2023 года в 00:05:47 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Румынии, в районе гор Вранча, магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", — говорится в сообщении центра.