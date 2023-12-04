На юге Одесчины было ощутимо землетрясение — подробности
Сегодня ночью в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.
Толчки почувствовали в Одесской области
Мощное землетрясение ощутили и в Украине, в частности в Измаиле Одесской области. Местные жители сообщали, что ощутили незначительные колебания. Впрочем, по уверениям специалистов из Главного центра спецконтроля ГКА, украинцам волноваться нечего.
"4 декабря 2023 года в 00:05:47 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Румынии, в районе гор Вранча, магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", — говорится в сообщении центра.
Землетрясения в Украине
Последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 06.09.2023 магнитудой 3,1. Тогда колебания тоже были неощутимы для людей.
Также 9 октября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.
Кроме того, 14 сентября экологическое явление зафиксировали также в Закарпатье. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к востоку от города Виноградов и залегал на глубине пяти километров.
Читайте Новини.LIVE!