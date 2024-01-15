На півдні Одещини було відчутно землетрус — подробиці

Сейсмічно активна зона у Румунії. Фото: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Сьогодні зранку, близько 11 години, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у румунському Національному інституті досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

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Потужний землетрус відчули й в Україні, зокрема в Ізмаїлі Одеської області. Місцеві мешканці повідомляли, що відчули незначні коливання. Втім, як запевнили фахівців з Головного центру спецконтролю ДКА, українцям хвилюватися нічого.

"Епіцентр землетрусу розташований на глибині 80 км та на відстані 44 км на захід від міста Фокшани, 66 км на схід від Сфанту-Георге, 73 км на північ від Бузеу, 81 км на схід від Брашова, 88 км на південь від Бакеу, 93 км на південний захід від Барлада", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня У КНДР стався землетрус поряд із північнокорейським ядерним полігоном. При цьому магнітуда поштовхів склала 2,4.

Також ми писали, що в Японії кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 92 осіб. Місцеперебування 242 мешканців невідоме.

Додамо, у Флориді, що в Сполучених Штатах Америки, вирувало потужне торнадо увечері 7 січня. Внаслідок стихії вдалося уникнути жертв та значних збитків інфраструктури.