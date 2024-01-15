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На юге Одесчины было ощутимо землетрясение — подробности

15 января 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На юге Одесчины было ощутимо землетрясение — подробности
Сейсмически активная зона в Румынии. Фото: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром, около 11 часов, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.

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Мощное землетрясение ощутили и в Украине, в частности, в Измаиле Одесской области. Местные жители сообщали, что ощутили незначительные колебания. Впрочем, по уверениям специалистов из Главного центра спецконтроля ГКА, украинцам волноваться нечего.

"Эпицентр землетрясения расположен на глубине 80 км и в 44 км к западу от города Фокшаны, 66 км к востоку от Сфанту-Георге, 73 км к северу от Бузеу, 81 км к востоку от Брашова, 88 км к югу от Бакеу, 93 км юго-западнее Барлада", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 января В КНДР произошло землетрясение рядом с северокорейским ядерным полигоном. При этом магнитуда толчков составила 2,4.

Также мы писали, что в Японии количество погибших в результате мощного землетрясения возросло до 92 человек. Местонахождение 242 жителей неизвестно.

Добавим, во Флориде в Соединенных Штатах Америки бушевало мощное торнадо вечером 7 января. В результате стихии удалось избежать жертв и значительных убытков инфраструктуры.

Одесса
Румыния
землетрясение
Одесская область
Новости Одессы

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