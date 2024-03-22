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На півдні України лунає повітряна тривога — яка загроза

22 березня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На півдні України лунає повітряна тривога — яка загроза
Крилата ракета злітає в небо. Фото: СНБО
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На півдні України, зокрема в Одесі та Одеській області, звучить повітряна тривога зараз, 22 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу балістики. 

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
 

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На півдні України лунає повітряна тривога — яка загроза - фото 1
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі існує загроза для більшості областей України. Зокрема сигнал тривоги ланає у Одеській, Миколаївській,Херсонській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Також червоним кольором позначені Донецька, Луганська області та територія Криму.

На півдні України лунає повітряна тривога — яка загроза - фото 2

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса
Одеська область
повітряна тривога

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