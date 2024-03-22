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На юге Украины звучит воздушная тревога — какая угроза

22 марта 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На юге Украины звучит воздушная тревога — какая угроза
Крылатая ракета взлетает в небо. Фото: СНБО
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На юге Украины, в частности, в Одессе и Одесской области, звучит воздушная тревога сейчас, 22 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза для большинства областей Украины. В частности, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Также красным цветом обозначены Донецкая, Луганская области и территория Крыма.

На юге Украины звучит воздушная тревога — какая угроза - фото 2

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Одесса
Одесская область
воздушная тревога

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