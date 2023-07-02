На півдні України триває бойова робота

Робота піхотинців. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

У зоні відповідальності військових на півдні України триває потужна наступальна робота. Зокрема, збільшилася інтенсивність контрбатарейної боротьби.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Військова зазначила, що біля Антонівського мосту тривають важкі бої. Через особливості лінії фронту, яка проходить через річку Дніпро, значна увага приділяється контрбатарейній боротьбі.

"За минулу добу наші досягнення — це 49 знищених окупантів і 15 одиниць ворожої техніки", — зазначила спікерка "Півдня".

Раніше Гуменюк прокоментувала пошкодження Чонгарського мосту. Вона зазначила, що це, безумовно, ускладнює логістику для окупантів. Російські загарбники, ймовірно, продовжуватимуть намагатися його відремонтувати подібно до того, як вони ремонтували мости через Дніпро під час звільнення правобережжя Херсонської області.

Нагадаємо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що їх армія не може відбити ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Навіть після повстання групи "Вагнера" росіяни не підтримали командування, а навпаки почали його ще більше критикувати.

Додамо, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.