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На юге Украины идет боевая работа, —  Гуменюк

2 июля 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На юге Украины продолжается боевая работа
Работа пехотинцев. Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В зоне ответственности военных на юге Украины продолжается мощная наступательная работа. В частности, увеличилась интенсивность контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Военная отметила, что у Антоновского моста продолжаются тяжелые бои. Из-за особенностей линии фронта, которая проходит через реку Днепр, значительное внимание уделяется контрбатарейной борьбе.

"За минувшие сутки наши достижения это 49 уничтоженных оккупантов и 15 единиц вражеской техники", — отметила спикер "Юга".

Ранее Гуменюк прокомментировала повреждение Чонгарского моста. Она отметила, что это, безусловно, усложняет логистику для оккупантов. Российские захватчики, вероятно, будут продолжать пытаться отремонтировать подобно тому, как они ремонтировали мосты через Днепр во время освобождения правобережья Херсонской области.

Напомним, в российском инфопространстве жалуются на то, что их армия не может отразить ВСУ на левобережье Херсонщины. Даже после восстания группы Вагнера россияне не поддержали командование, а наоборот начали его еще больше критиковать.

Добавим, что российские оккупанты — как гражданские, так и военные — начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

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