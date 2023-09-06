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На півдні загроза застосування балістичного озброєння

6 вересня 2023 10:34
оновлено: 10:58
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На півдні загроза застосування балістичного озброєння
Запуск ракети. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На півдні країни оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України. 

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряні сили ЗС України. . Фото: скриншот
Допис Повітряні сили ЗС України. . Фото: скриншот

Начальник Одеської ОВА закликає мешканців Одеської області не ігнорувати повітряну тривогу. Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Де оголошено повітряну тривогу

Оновлено 10:42. Повітряна тривога оголошена в південних областях України. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. 

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

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