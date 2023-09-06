На півдні загроза застосування балістичного озброєння
На півдні країни оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні.
Начальник Одеської ОВА закликає мешканців Одеської області не ігнорувати повітряну тривогу. Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Де оголошено повітряну тривогу
Оновлено 10:42. Повітряна тривога оголошена в південних областях України. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.
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